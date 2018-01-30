أحلام الريال «الصيفية» تلاشت مبكراً

تلاشت أحلام ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة مبكراً بعد أن كشفت صحيفة «أ س» الإسبانية في تقرير لها أمس، عن أن نادي ريال مدريد بات على يقين من أن نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان لن يتفاوض معه على رحيل النجم البرازيلي نيمار في الصيف المقبل، في الوقت نفسه أعلن الحارس الإسباني دي خيا أحد أهم أهداف النادي الملكي، عن رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن النادي الفرنسي لا ينوي تحديد سعر للاعب البرازيل مقابل بيعه بعد أن حصل على خدماته في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، محطماً كل الأرقام القياسية في تاريخ الصفقات التي أبرمتها الأندية الأوروبية.

وبما أن القانون الفرنسي لا يقر وضع شرط جزائي بعقود اللاعبين، فإن نجاح ريال مدريد في إبرام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي بات مشروطاً بموافقة سان جيرمان الذي لن يدخل في مفاوضات حول هذا الأمر إلا إذا أجبر على هذا.

تمرد

ويبرز في هذا الصدد دور نيمار، الذي يتعين عليه أن يعلن التمرد على النادي الباريسي ومن ثم دفعه إلى التفاوض إذا أراد الرحيل، متعللاً على الأرجح بعدم تكيفه مع الأجواء في العاصمة الفرنسية أو بمشاكله داخل غرفة خلع ملابس الفريق وخاصة مع زميله الأوروغواياني ايدنسون كافاني، الذي اصطدم به في أول أيامه بناديه الجديد بسبب تنازع اللاعبين على أحقية كل منهما في تنفيذ ركلات الجزاء.

ولكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هذا الإجراء لا يبدو كافياً، حيث إن اللاعب البرازيلي وقع عقداً مع باريس سان جيرمان يمتد لخمسة مواسم، حتى يونيو 2022، مع عدم وجود شرط جزائي كما صرح محامي اللاعب، ماركوس موتا، الذي قال: «لا يوجد أي بند في العقد يتيح له الرحيل».

وأشارت «أ س» إلى أن ريال مدريد لديه القدرة المالية لمواجهة طلبات باريس سان جيرمان المتوقعة، حيث إن دخوله النقدية مستمرة في النمو منذ فترة طويلة، فقد زادت من 519 مليون يورو في موسم 2012 - 2013 إلى 675 مليون يورو في موسم 2016 - 2017.

ولكن يتعين على ريال مدريد الحصول أولاً على الضوء الأخضر من باريس سان جيرمان، الذي يرفض حتى الآن مجرد التفكير في بيع اللاعب البرازيلي.

استقرار

وكشفت تقارير صحفية أمس عن أن تجديد الحارس كيبا تعاقده مع بيلباو أعاد مواطنه دافيد دي خيا إلى قائمة المرشحين للانضمام لصفوف الريال خلال الفترة المقبلة، ولكن نجم يونايتد لا يفكر في الانتقال لصفوف النادي الملكي. وكان دي خيا، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للريال في موسم 2015 عندما فشل انتقاله في اللحظات الأخيرة على إثر تأخر وصول الوثائق المطلوبة لإتمام الصفقة بسبب عطل في جهاز «الفاكس» الخاص بالاتحاد الإسباني .

وأشارت «أ س» إلى أن دي خيا صرح في أكثر من مناسبة بأنه لا يرغب في الرحيل .ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات لدي خيا أخيراً أشار خلالها إلى عدم تفكيره في الرحيل من صفوف يونايتد، حيث قال: «أنا سعيد للغاية بكل الوقت الذي أمضيته هنا، لقد حدث الكثير من الأشياء وكان الكثير منها جيداً، شيء أو شيئان لم يكونا على النحو المطلوب، ولكنني أشعر بالسعادة البالغة، جئت إلى هنا وأنا طفل والآن أصبحت رجلاً داخل وخارج الملعب، أنظر إلى الوراء وأجدها سبع سنوات رائعة».