صلاح يكسر رقماً عمره أكثرمن 100 عام

كشفت تقارير صحافية، "الاثنين"، عن تحقيق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لرقم تاريخي مع الريدز، لم يتحقق منذ 102 عام، بحسب روسيا اليوم.

وذلك، عندما سجل صلاح هدف فريقه الثاني خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون "2-3"، السبت الماضي على ملعب "إنفيلد"، في الدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 25 هدفا، في تاريخ ليفربول منذ 102 عام، وذلك بعد 32 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويملك صلاح 18 هدفاً في الدوري، أي أقل بهدف واحد من مجموع الأهداف التي سجلها لاعبوا هيدرسفيلد تاون مجتمعين هذا الموسم، إذ سجل الفريق 19 هدفاً حتى الآن.