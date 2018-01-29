المصري علي جبر ينتقل إلى ويست بروميتش الإنجليزي

أكد ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الإثنين، ضم المدافع الدولي المصري علي جبر من ناديه الزمالك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية الشراء مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه بالفعل بين الناديين.

وكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني أن "الصفقة تمت بطريقة تشبه تلك التي جرى بها الصيف الماضي انتقال مواطنه أحمد حجازي لملعب هوثورنز، معقل ويست بروميتش، ليتزامل اللاعبان في نفس الفريق خلال تجربة الاحتراف، وهما اللذان سيخوضان مونديال 2018 في روسيا مع منتخب الفراعنة".

وسيرتدي جبر القميص رقم 16، ويبلغ طوله 180 سم، ويتمتع بخبرة طويلة في مركز قلب الدفاع، ويسعى رغم أعوامه الـ29 للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وقال اللاعب عقب التوقيع لفريقه الجديد: "أنا هنا لمساعدة الفريق والقيام بعملي، أشعر بسعادة كبيرة وحماس لوجودي ها هنا".

ويأتي ضم جبر بعد حصول ألبيون على خدمات صديقه المقرب أحمد حجازي الصيف الماضي من صفوف الأهلي.

فيما قال المدير الفني للفريق نيك هاموند: "جذب اللاعب اهتمامنا خلال كأس أمم أفريقيا التي خاضها إلى جوار أحمد، تابعنا تطوره منذ ذلك الوقت ورأينا أن هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق ما أثناء موسم الانتقالات هذا".

وكشف هاموند: "جرت الأمور مثلما سارت مع أحمد، وهو عرض جيد بالنسبة للنادي، يتمتع علي بالقوة، يجيد ألعاب الهواء كما أنه سريع، إنها فرصة رائعة له ونحن سعداء بوجوده هنا".