نيمار: رونالدو مرآتي ومثلي الأعلى

أكد مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه يحترم بشكل كبير نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنه يعتبره مثله الأعلى وأنه مرآته.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية إن "الدون" يتربع على القمة منذ 10 سنوات مثل زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابع: "الجميع يرغب في أن يصبح مثلهما" في عالم كرة القدم.

وحول المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ذكر نيمار أن هذا الدور الإقصائي أمام "الملكي" يمثل فرصة من أجل إظهار من هو أفضل فريق في العالم.

وأكد النجم البرازيلي، الذي يكمل الأسبوع المقبل عامه الـ26 أيضاً، أن الريال ليس فقط كريستيانو، مشيراً إلى وجود العديد من اللاعبين الكبار صفوفه.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة لباريس سان جيرمان التأهل إلى ربع نهائي التشامبيونز ليغ.

وقال نيمار إن هدفنا الأول الفوز بـ"الليغ آ" والكأس والتشامبيونز ليغ، وأضاف أن الجوائز الفردية تأتي لاحقاً.

ونفى المهاجم الدولي صحة ما جاء في تقرير صدر عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية حول شعوره بالندم بسبب القدوم إلى الدوري الفرنسي.

وقال نيمار إنه يشعر بالسعادة مع زملائه في باريس سان جيرمان في ظل الأداء الذي يقدمه وبالأهداف التي يسجلها.

وحول علاقته بزميله في الفريق، الأوروغوياني إدينسون كافاني، ذكر أنه يأمل أن يواصل تسجيل مزيد من الأهداف بعدما أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بالتوقيع على هدفه رقم 157 مع الفريق الفرنسي.

وقال نيمار حول المشادات التي وقعت مع كافاني بشأن من يقوم بتسديد ركلات الجزاء، إن المدرب اختاره للتصويب وينبغي عليه تحمل المسؤولية.

وأوضح النجم البرازيلي أنه جاء إلى فرنسا من أجل صنع تاريخ، والبحث عما هو أفضل بالنسبة له.

كما كذب أيضاً صحة التقارير التي أشارت إلى احتمالية انضمامه إلى ريال مدريد، مشيراً إلى أنه سبق ونفى ذلك الأمر.

وانتقل نيمار إلى "حديقة الأمراء" الصيف الماضي قادماً من برشلونة بصفقة تاريخية قدرت بـ222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.