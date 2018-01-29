خمسة أشياء لا تعرفها عن الأسطورة ليونيل ميسي

يتربع الأسطورة ليونيل ميسي منذ سنوات على عرش الكرة العالمية، فنجم برشلونة يقدم مستويات تُوصف في كثير من الأحيان بـ"الخرافية" على المستطيل الأخضر.

وقاد "البلوغرانا" إلى تسيد إسبانيا وأوروبا في العديد من المسابقات الكروية.

ويتصدر "البرغوث" الأرجنتيني بشكل شبه دائم أغلفة الصحف، التي تُحاول إشباع نهم عشاق ليونيل ميسي، بيد أن هناك عدة أشياء قد تغيب عن ذهن المُتابع لأخبار الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سبورت كيدا" أن هناك خمسة أشياء قد لا يعرفها بعض عشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يعزف الغيتار

أوضح موقع "سبورت كيدا" أن أنتونيلا، زوجة ليونيل ميسي نشرت سنة 2013 صورة لها مع زوجها ميسي وهو يعزف على الغيتار في حديقة المنزل.

وقال النجم الأرجنتيني "أحب حقا (الغيتار) لكنني لا أعرف الكثير عنه. إنه يساعدني على الاسترخاء ويمكنني من الانقطاع عن كل شيء (من حولي)".

كان بإمكانه اللعب في ريال مدريد

بحسب نفس المصدر، أكد هوراسيو غاغيولي وكيل أعمال ميسي السابق أن النجم الأرجنتيني كان بإمكانه اللعب منذ الصغر للفريق الملكي، حيث كان وكيل أعمال ميسي، أوراسيو غاغيولي، على وشك العيش في العاصمة الإسبانية، بيد أنه أخذ موكله وذهب به إلى مدينة برشلونة للقيام ببعض الاختبارات هناك وبقي ميسي مع الفريق الكتالوني.

مأساة تجمع ميسي وأنتونيلا

يشير نفس الموقع إلى أن قصة حب ميسي وأنتونيلا بدأت منذ فترة الطفولة، لكن "البرغوث" الأرجنتيني غادر إلى إسبانيا من أجل اللعب مع برشلونة.

وبعد وفاة لوكاس سكاليا (سنة 2007)، الذي كان فردا من عائلة أنتونيلا وصديقا في نفس الوقت لميسي، عاد هذا الأخير على وجه السرعة إلى الأرجنتين لتقديم الدعم إلى أنتونيلا.

كما أعلن ميسي بعد فترة وجيزة حبه لأنتونيلا أمام العلن.

نجم منذ الصغر

يؤكد موقع "سبورت كيدا" أن ليونيل ميسي لعب في فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني، وكان يطلق على هذا الفريق "ماكينة 87" (كل أعضاء الفريق ولدوا في سنة 1987).

ويضيف أن فريق ميسي خسر مباراة واحدة فقط في أربع سنوات، حيث كان الفريق يكتسح المنافسين بنتائج كبيرة للغاية.

وأردف أن ميسي لوحده سجل على الأقل 500 هدف، كما أشار إلى ذلك أدريان كوريا، أحد مدربي ميسي في هذا النادي الأرجنتيني العريق.

قانون يمنع اسم ميسي

وفق نفس الموقع، سنت إحدى مقاطعات الأرجنتين سنة 2014 قانونا يمنع تسمية المواليد الجدد باسم ميسي، بعدما أطلق شخصا يدعى هكتور فيرالا على ابنه اسم ميسي تيمنا بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.