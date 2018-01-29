نيران صديقة تقود ليغانيس للفوز على إسبانيول

تقدم فريق ليغانيس إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه إسبانيول 3 - 2 أمس في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة. ولعبت نيران صديقة دوراً كبيراً في فوز ليغانيس بعدما استفاد الفريق من هدفين سجلهما ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول بطريق الخطأ في شباك فريقه.

وسجل هيرموسو الهدف الأول لليغانيس بطريق الخطأ في الدقيقة 11 ثم تعادل مارك نافارو لإسبانيول في الدقيقة 49. وأحرز ميغيل أنخيل غيريرو الهدف الثاني لليغانيس في الدقيقة 69 ثم أحرز هيرموسو هدفاً ثانياً بطريق الخطأ في شباك إسبانيول في الدقيقة 82.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل هيرموسو هدفاً ولكن هذه المرة لصالح إسبانيول، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الهزيمة. الفوز رفع رصيد ليغانيس إلى 28 نقطة وتجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة.