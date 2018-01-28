يوفنتوس يعتلي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

صعد فريق يوفنتوس حامل اللقب مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز الصعب على مضيفه كييفو 2/ صفر، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

ولعب كييفو بنقص عددي في أغلب فترات المباراة بعد طرد صامويل باستيان في الدقيقة 37 ثم طرد فابريزيو كاسياتوري في الدقيقة 62.

وتقدم لاعب الوسط الألماني الدولي سامي خضيرة بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 67 ثم أضاف الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن نابولي الذي يلتقي مع ضيفه بولونيا غدا الأحد.

وتجمد رصيد كييفو عند 22 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر.

وحقق يوفنتوس فوزه السادس على التوالي والثامن عشر له هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

وخسر كييفو للمرة العاشرة مقابل خمسة انتصارات وسبعة تعادلات.

