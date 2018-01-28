فينغر يتوقع بقاء أوزيل مع أرسنال

أعرب أرسين فينغر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عن اعتقاده أن مسعود أوزيل يتصرف كأنه «جاهز للالتزام» بعقد جديد مع النادي. وينتهي عقد أوزيل مع ناديه في الصيف المقبل، ولم يوافق بعد على تجديد تعاقده، ما أدى إلى إثارة تساؤلات كثيرة حول مستقبله. وقال فينغر- في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس: «المشاعر التي أحصل عليها من التزامه، وتركيزه ورغبته في تحقيق إنجازات مع الفريق هي أنه يتصرف كأنه شخص ملتزم».

انتظار

وأضاف: «ولكن بعد هذا العقد تبقى المفاوضات. لم نقترب بشدة للإعلان عن ذلك، نعم، سيفعل هذا. لسنا قريبين لنكون متفائلين، ولسنا بعيدين للغاية لنكون متشائمين». وكان عقد أوزيل واحداً من سؤالين ألقيا بظلالهما على أرسنال هذا الموسم، والسؤال الثاني تمت الإجابة عنه يوم الاثنين الماضي عندما انتقل أليكسيس سانشيز، الذي كان عقده بصدد الانتهاء بنهاية الموسم، إلى فريق مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتريان.

وقال فينغر إنه لم يحصل على مخيتريان ليكون بديلاً لأوزيل وإنه يريد أن يرى الثنائي يلعبان سوياً مع أرسنال. وقال فينغر:«تعاقدنا مع مخيتريان بعقد طويل الأمد، ونيتنا أن نبقي أوزيل في النادي، ونتمنى أن ننجح في هذا قريباً».