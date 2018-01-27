برشلونة وفالنسيا بنصف نهائي إسبانيا

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، أمس، برشلونة حامل اللقب في مواجهة فالنسيا، فيما يلعب اشبيلية مع ليغانيس، وتقام مباراتا الذهاب 31 يناير و1 فبراير، والإياب في 7 و8 فبراير.

وتأهــل العملاق الكاتالوني إلى دور الأربعة مـــن بطولة الكأس التي ظفر بها الموسم الماضي على حساب ديبورتيفو ألافيس، بفوزه عــلى جاره إسبانيول (الذهاب صفر - 1 والإيــاب 2 - صفر)، وفالنسيا على حسـاب وصيف البطل. وأقصى اشبيلية في ربع النهائي اتلتيكو مدريد، بينما حقق ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل على حساب قطب العاصمة الآخر ريال مدريد.

ويملك برشلونة الرقم القياسي في عــدد ألقاب المسابقة برصيد 29 لقباً آخرهــا فــي الأعــوام الثلاثة الأخيرة، أمام اتلتيك بلباو (23 لقباً) الذي يعد الغائب الأبرز عن ربع النهائي.