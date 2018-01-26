زيدان يجهز الوصفة السحرية لتصحيح مسار ريال مدريد

صرح المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان الجمعة ان النادي الملكي "يستطيع وسيقوم بكل ما يستطيع من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا" لكرة القدم للسنة الثالثة تواليا، على رغم معاناته في الفترة الأخيرة من أزمة النتائج المتواضعة.

وحقق ريال نتائج سلبية محليا هذا الموسم، اذ خرج الأربعاء من ربع نهائي كأس اسبانيا على يد جاره الضعيف ليغانيس (1-صفر ذهابا و1-2 ايابا)، ويحتل بعد المرحلة 20، المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني الذي يحمل لقبه، بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة.

ولم يتبق أمام ريال مدريد لانقاذ موسمه إلا المسابقة الاوروبية الأهم التي حمل لقبها في الموسمين الماضيين، وسيكون على موعد صعب في ثمن النهائي ضد باريس سان جرمان الفرنسي (14 فبراير ذهابا و6 مارس ايابا).

وفي مؤتمر صحافي الجمعة، اعتبر زيدان أنه "قوي بما يكفي" لتصحيح الوضع الحالي لريال، بعدما قاده منذ مطلع العام 2016 الى سلسلة ألقاب أبرزها الدوري المحلي ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وأشار النجم الدولي السابق الى إيمانه بتحقيق قفزة جديدة، مشددا على انه يشعر بدعم كامل وصريح من جانب النادي الذي مدد عقده معه مؤخرا حتى 2020، ورفض ان يرى الامور بصورة تشاؤمية.

وقال عشية المباراة ضد فالنسيا في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني "لا أقبل، لا نقبل (هذا) الوضع. نريد أن نكافح وأن نستمر في العمل. لأننا نريد اصلاح الوضع. اؤكد لكم ذلك. نستطيع وسنقوم بكل ما نستطيع من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوضح "إذا فكرت بهذه الطريقة (التشاؤمية)، علي أن أرحل من الغد. هذا جزء من كرة القدم حيث يجب أن نمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة. لكن ينبغي أن نتقبل الوضع وأن نقبل التحدي لتجاوزه".

وأضاف: "ثمة أشياء سيئة في الحياة، ولدي الارادة لتغيير الوضع. أشعر بأني قوي بما يكفي لتغيير الامور، والا ستكون هناك مشكلة".

وتعرض زيدان في الآونة الاخيرة لانتقادات من الصحافة الاسبانية على رغم الألقاب الثمانية التي حققها خلال عامين، ورد على ذلك الجمعة بالقول أن مثل هذه الامور هي جزء من حياة المدرب.

وأضاف "لست سعيدا بأن أكون موضع انتقاد، لكن هذا أمر بديهي فعندما لا تكون هناك نتائج، وعند حصول بعض الامور السلبية، يجب تقبل هذه الانتقادات، وهذا ما قبلت به عندما تسلمت مهامي كمدرب".

وأكد "لقد قبلت ذلك من أجل الفوز بأشياء اخرى"، متابعا إن ذلك "لن يثنيني عن الاستمرار بمواصلة ما قمت به وعن التفكير بأننا سنغير الوضع القائم".