برشلونة يصطدم بمواجهة نارية في نصف نهائي الكأس

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم التي سحبت الجمعة، برشلونة حامل اللقب في مواجهة فالنسيا، فيما يلعب اشبيلية مع ليغانيس.

ويسعى برشلونة، متصدر الدوري إلى تحقيق ثلاثية جديدة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) بقيادة مدربه الجديد ارنستو فالفيردي الذي خلف لويس انريكي في بداية الموسم.

وتأهل العملاق الكاتالوني إلى دور الاربعة من مسابقة الكأس التي ظفر بها الموسم الماضي على حساب ديبورتيفو الافيس، بفوزه على جاره اسبانيول (الذهاب صفر-1 والاياب 2-صفر)، وفالنسيا على حساب وصيف البطل.

من جانبه، اقصى اشبيلية في ربع النهائي اتلتيكو مدريد، بينما حقق ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل على حساب قطب العاصمة الآخر ريال مدريد.

ويملك برشلونة الرقم القياسي في عدد القاب المسابقة برصيد 29 لقبا آخرها في الاعوام الثلاثة الاخيرة، امام اتلتيك بلباو (23 لقبا) الغائب الابرز عن ربع النهائي.

وتقام مباراتا الذهاب في 31 يناير والأول من فبراير، ومباراتا الاياب في 7 و8 المقبل.