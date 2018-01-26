ريال مدريد يحدد شروطه للسماح لرونالدو بالرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب بشكل مؤكد في الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي يتطلع إلى العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وأن ريال مدريد لن يقف عقبة في طريق هذه الرغبة طالما كان العرض المالي المقدم لشرائه مناسبا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي سيضع شرطا أخر بجانب شروطه المالية، حيث أنه لن يسمح لرونالدو بمغادرة الفريق إلا إذ نجح في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويشبه هذا الموقف ما حدث مع رونالدو في الموسم الماضي، ولكن الفرنسي كليان مبابي كان هو البديل المنتظر وهو اللاعب الذي انتهى به المطاف أيضا في صفوف باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة أن ريال مدريد كان سيفتح الباب على مصراعيه أمام رونالدو في الموسم الماضي لو كان نجح في خطف النجم الفرنسي الصاعد.

وبعد انتقال مبابي إلى باريس سان جيرمان لم يسمح ريال مدريد لرونالدو بالرحيل وقدم له وعدا برفع القيمة المالية لأجره السنوي.

ولكن تقاعس فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن تنفيذ هذ التعهد، بالإضافة إلى أسباب أخرى، دفع رونالدو للتفكير في الرحيل في الصيف المقبل إلى أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد.

وأكدت "أ س" من خلال مصادر مقربة من رونالدو أن الأخير يدرك نوايا بيريز وأن مسألة الدفع به في صفقة تبادلية أمر لا يروق له على الإطلاق، مما زاد من دوافعه للرحيل عن ريال مدريد.