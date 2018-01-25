مانشستر يونايتد يمدد تعاقده مع مورينيو

أعلن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، الخميس، تمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حتى عام 2020، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد عاما آخر.

يعد مورينيو أول مدرب في تاريخ يونايتد يتوج بإحدى البطولات الكبرى في موسمه الأول مع النادي، وذلك عندما توج ببطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية في شهر شباط/فبراير الماضي، بالإضافة لقيادته الفريق الأحمر للفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه في شهر مايو الماضي.

صرح إيد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، للموقع الألكتروني الرسمي للنادي، عقب تمديد التعاقد مع المدرب البرتغالي "إن مورينيو حقق بالفعل قدرا كبيرا من طموحات إدارة مانشستر يونايتد، يسرني الموافقة على تمديد التعاقد مع حتى عام 2020 على الأقل".

أوضح وودوارد "إن معدل عمله ومهنيته تبدو استثنائية، ودعم رغبة النادي بالدفع باللاعبين الشباب أصحاب الكفاءة العالية إلى الفريق الأول. لقد جلب الحيوية والشعور بالهدف للجميع، وإنني على ثقة من استمراره في تحقيق النتائج المأمولة للجماهير والنادي".

من جانبه، قال مورينيو "إنني أشعر بالفخر حقا بكوني مدربا لمانشستر يونايتد. أود أن أتقدم بالشكر البالغ لملاك النادي وللسيد وودوارد على التقدير للعمل الشاق الذي أقوم به والتفاني فيه".

وتابع "يسعدني أن تكون لديهم الثقة والشعور بأنني المدرب المناسب لهذا النادي العظيم في الفترة المقبلة".

أضاف مورينيو "لقد وضعنا معايير عالية للغاية - الفوز بثلاثة ألقاب في موسم واحد - لكن تلك هي المعايير التي نتطلع إلى تحقيقها. إننا نوفر الأجواء لتحقيق مستقبل باهر وناجح لمانشستر يونايتد".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، كما تأهل أيضا للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق أشبيلية الإسباني في دور الستة عشر للمسابقة القارية الشهر المقبل.