بطل دوري الأبطال ووصيف المونديال ينتقل للدوري اللوكسمبورجي

أعلن نادي ديفيردانج اللوكسمبورجي اليوم الخميس، تعاقده مع النجم الفرنسي المخضرم فلوران مالودا.

من المقرر أن يتم تقديم نجم منتخب فرنسا السابق 37 عاما، الذي سبق له الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، لوسائل الإعلام والجماهير خلال مؤتمر صحفي غدا الجمعة.

كان مالودا، الذي يلعب في مركزي الجناح ولاعب الوسط المهاجم، قد بزغت نجوميته مع فريق ليون، الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي أربع مرات قبل انتقاله لصفوف تشيلسي الانجليزي عام 2007.

فاز مالودا مع الفريق اللندني بلقب الدوري الانجليزي مرة واحدة، بالإضافة لثلاثة ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، قبل أن ينضم لأندية طرابزون سبور التركي وميتز الفرنسي ووادي دجلة المصري ودلهي ديناموز الهندي.

يذكر أن مالودا لعب 80 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، من بينها المباراة النهائية لبطولة كأس العالم عام 2006 بألمانيا، الذي خسر خلالها الفريق أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

يمتلك ديفيردانج ستة ألقاب في بطولة الدوري بلوكسمبورج، لكنه لم يحرز اللقب منذ عام 1979.