محمد صلاح وهاري كين يقتربان من ريال مدريد

ألقت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على هزيمة ريال مدريد وإقصائه من مسابقة كأس ملك إسبانيا وربط هذه الهزيمة بإمكانية إبرام الملكي لعديد الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة إن سقوط الريال في كأس ملك إسبانيا سيؤدي إلى زيادة الضغوط على فلورنتينو بيريز، وزين الدين زيدان، لإعادة الريال إلى مساره الصحيح.

كما أضافت أن أهداف الملكي في سوق الانتقالات المقبلة، ستشمل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، وهاري كين، لاعب توتنهام، وهازارد، نجم تشيلسي.

فيما أشارت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية إلى أن صلاح سينتقل إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتحديد بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم، روسيا 2018.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن موقع "دياريو جول" الإسباني قوله إن رامي عباس وكيل صلاح التقى بالفعل مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في معقل الريال بسناتياجو برنابيو لمناقشة تفاصيل الصفقة المدوية.

وقالت إن بيريز مستعد لدفع 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات صلاح، خاصة في ظل رغبة إدارة الميرينجي في تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني هذا الموسم من تراجع نتائجه في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة، وله مباراة مؤجلة.



ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي البريمييرليغ هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الذي يتصدر القائمة بـ21 هدفاً.

ورغم العرض الإسباني المغري، فإن إدارة ليفربول ربما ترفض التفريط في صلاح حالياً، خاصة بعد رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وترغب إدارة الريدز في دعم صفوف الفريق بأكبر قدر من النجوم في محاولة لاستعادة الألقاب المحلية والأوروبية الغائبة عن قلعة الأنفيلد.

وانضم صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري مقابل 42 مليون يورو، وأحرز 23 هدفاً في 29 مباراة لعبها بقميص الريدز.