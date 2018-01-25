أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويصعد لنهائي كأس الرابطة

قلب ارسنال تأخره بهدف أمام غريمه تشيلسي ليبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم عندما أحرز جرانيت تشاكا هدفا ليفوز 2-1 في مباراة الإياب "الأربعاء" ويواجه مانشستر سيتي في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب باستاد ستامفورد بريدج بالتعادل بدون أهداف قبل أسبوعين لكن الأمور تغيرت سريعا عندما منح ايدن هازارد التقدم لتشيلسي بعد سبع دقائق من البداية باستاد الإمارات.

لكن التساؤلات حول قدرة ارسنال في مواجهة المحن دحضت سريعا عندما أدرك التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف من انطونيو روديجر بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي قبل أن يقلب صاحب الأرض المباراة لصالحه.

وهز تشاكا لاعب الوسط الشباك بعد 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني من مدى قريب وحافظ ارسنال على صلابته الدفاعية في بقية المباراة ليواجه سيتي في النهائي يوم 25 فبراير.