رونالدو يدشن فندقاً في مراكش

يتابع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني استثماراته الفندقية، بافتتاح فروع جديدة لعلامة «سي ار 7» التجارية في مراكش ونيويورك ومدريد بحسب ما ذكر شريكه أمس.

وكان أفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات، قد افتتح فروعا لفندقه بشراكة مع مجموعة بيستانا الفندقية في العاصمة البرتغالية لشبونة وفونشال عاصمة ماديرا مسقط رأسه. وقال جوزيه روكيت مدير التطوير في بيستانا «سنفتتح فندقا جديدا (لعلامة) سي ار 7 في مراكش»، مضيفا ان الأعمال قد بدأت وسيحتوي على 164 غرفة.

وسيكون الفندق الأول الذي سيفتتح بعد 18 شهرا في مراكش، حيث كان رونالدو (32 عاما) يزور بانتظام قبل نحو سنتين صديقه الملاكم بدر هاري. وتمنح الشبكة لضيوفها فرصة احتساء كوكتيل «الكرة الذهبية» والتقاط الصور بجانب صورة ثلاثية الأبعاد لقائد منتخب البرتغال. وتتضمن علامة «سي ار 7» التجارية أيضا مجموعات من الملابس والأحذية.