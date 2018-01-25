الفرنسي لابورت على أعتاب مان سيتي

بات المدافع الفرنسي إيميريك لابورت من أتلتيك بلباو على أعتاب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن قرر الأخير دفع البند الجزائي المقدر بـ65 مليون يورو، كما ذكرت تقارير صحافية إسبانية أمس.

وكتبت صحيفة «ماركا» على موقعها الرسمي: «وجد قلب الدفاع الفرنسي اتفاقاً مبدئياً مع مانشستر سيتي الذي سيدفع البند الجزائي، وقيمته 65 مليون يورو».

وكشفت بعض الصحف الأخرى أن «السيتيزن» سيدفع أيضاً مبلغ 5 ملايين يورو إضافية تتعلق بحقوق التكوين، لأن اللاعب تدرج في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو، ما يرفع قيمة الصفقة إلى 70 مليوناً.

وإذا تمت الصفقة، فإن لابورت سيصبح ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دييك، المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.