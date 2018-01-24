ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا في مجموعة نارية بدوري أمم أوروبا

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الأربعاء بمدينة لوزان السويسرية عن المجموعات التالية:

دوري القسم الأول:

المجموعة الأولى : ألمانيا- فرنسا- هولندا.

المجموعة الثانية : بلجيكا- سويسرا- أيسلندا.

المجموعة الثالثة : البرتغال- إيطاليا- بولندا.

المجموعة الرابعة : إسبانيا- إنجلترا- كرواتيا.

دوري القسم الثاني:

المجموعة الأولى : سلوفاكيا- أوكرانيا- جمهورية التشيك.

المجموعة الثانية : روسيا- السويد- تركيا.

المجموعة الثالثة : النمسا- البوسنة والهرسك- أيرلندا الشمالية.

المجموعة الرابعة : ويلز- أيرلندا- الدنمارك.

دوري القسم الثالث:

المجموعة الأولى : اسكتلندا- ألبانيا- إسرائيل.

المجموعة الثانية : المجر- النرويج- فنلندا- استونيا.

المجموعة الثالثة : سلوفينيا- اليونان- بلغاريا- قبرص.

المجموعة الرابعة : رومانيا- صربيا- مونتنجرو (الجبل الأسود)- ليتوانيا.

دوري القسم الرابع:

المجموعة الأولى : جورجيا- لاتفيا- كازاخستان- أندورا.

المجموعة الثانية : بيلاروس- لوكسمبورج- مولدوفا- سان مارينو.

المجموعة الثالثة : أذربيجان- جزر فارو- مالطة- كوسوفو.

المجموعة الرابعة : مقدونيا- أرمينيا- ليشتنشتاين- جبل طارق.

وجنبت القرعة المنتخبين الروسي والأوكراني الوقوع سويا في المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني حيث تم وضع المنتخب الروسي في المجموعة الثانية بنفس القسم.

وقسمت المنتخبات الـ55 بالقارة على أربعة مستويات طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف المعامل الأوروبي بعد نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 وذلك في 11 أكتوبر الماضي مع عدم وضع نتائج الملحق الأوروبي الفاصل في الاعتبار.

وضم المستوى الأول 12 منتخبا هي صاحبة المراكز الـ12 الأولى في التصنيف ووزعت فرقه على أربع مجموعات بكل منها ثلاثة منتخبات وينطبق هذا أيضا على فرق المستوى الثاني والذي يضم المنتخبات صاحبة المراكز الـ12 التالية في التصنيف.

ويضم المستوى الثالث الـ15 منتخبا التالية (من المركز 25 إلى 39) بحيث تضم المجموعة الأولى في هذا القسم ثلاثة منتخبات فيما تضم كل من المجموعات الثلاث الأخرى أربعة منتخبات.

ويشهد دوري القسم الرابع أيضا أربع مجموعات تضم المنتخبات الـ16 التالية في التصنيف حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في أيام السادس والسابع والثامن من سبتمبر 2018 فيما تقم الجولة الثانية من التاسع إلى 11 من نفس لشهر ثم الجولة الثالثة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل فيما تجرى فعاليات لجولة الربعة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه ثم تقام الجولتان الخامسة والسادسة من 15 إلى 17 ومن 18 إلى 20 من نوفمبر المقبل على الترتيب.

وتقام مباريات المجموعات، التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، بأربع فقط من هذه الجولات الست.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بكل قسم في نهاية دور المجموعات إلى الأدوار النهائية (قبل النهائي والمركز الثالث والنهائي) .

وتجرى قرعة الأدوار النهائية في مطلع ديسمبر المقبل على أن تقام فعاليات هذا الدور من الخامس إلى التاسع من يونيو 2019 بإحدى البلدان التي يختارها اليويفا من بين البلدان التي تبلغ النهائيات.

وتتأهل أفضل أربعة منتخبات ترتيبا من كل قسم ، لم يحالفها التوفيق في تصفيات يورو 2020، لتشارك في دور فاصل على أحد مقاعد يورو 2020 ليحدد هذا الدور الفاصل أربعة مقاعد بالبطولة الأوروبية.

وتقام فعاليات الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في الفترة من 26 إلى 31 مارس 2020 فيما تجرى قرعة هذا الدور في 22 نوفمبر 2019 .

ومن خلال هذه المسابقة الأوروبية الجديدة، ستقل عدد المباريات الودية التي تخوضها هذه المنتخبات حيث ستقام فعاليات الجولات المختلفة في نفس توقيتات المباريات الودية.

وأوضح موقع اليويفا على الانترنت أن المدربين ومسؤولي الاتحادات الأهلية الأعضاء بالفيفا أكدوا عدم جدوى المباريات الودية بالشكل الكافي نظرا لعدم كونها منافسات رسمية فيما ستكون بطولة دوري أمم أوروبا فرصة لاحتكاك رسمي قوي كما سيوفر طريقا آخر نحو أربعة مقاعد في يورو 2020 .