ماسكيرانو يرحل عن صفوف برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو سيرحل عن صفوف الفريق في الأيام القليلة المقبلة بعد أكثر من سبعة أعوام قضاها مع الفريق.

وأوضح النادي أنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو /33 عاما/ فيما سيودع اللاعب جماهير الفريق في مدرجات استاد "كامب نو" بعد غد الاربعاء ، في مراسم سيحضرها رئيس النادي ولاعبي الفريق الأول.

ومن المقرر أن يظهر المدافع الأرجنتيني أمام الجماهير أيضا بعد غد الخميس قبل بداية المباراة المرتقبة أمام اسبانيول في كأس ملك إسبانيا.

وينتظر تعاقد ماسكيرانو في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي "ماسكيرانو القادم من صفوف ليفربول والذي تم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في 30 أغسطس 2010، خلال سبعة أعوام ونصف العام مع الفريق فاز بـ18 لقبا رسميا في أكثر العهود إشراقا في تاريخ النادي، وشارك في 334 مباراة تحت قيادة خمسة مدربين مختلفين".