سوانزي يحقق فوزاً مفاجئاً على ليفربول

اقتنص فريق سوانزي سيتي المتذيل فوزاً ثمينا من ضيفه ليفربول 1 /صفر "الاثنين" في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين سوانزي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه ألفي ماوسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

واهدر ليفربول بذلك فرصة اقتناص المركز الثالث من تشيلسي وظل في المركز الرابع أما سوانزي سيتي فظل في المركز العشرين الأخير برغم الفوز.

ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف وست بروميتش صاحب المركز التاسع عشر ونقطتين خلف ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر وثلاث نقاط عن أولى مراكز الأمان.

وتجمد رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي الثالث.

وحقق سوانزي فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات و14 هزيمة فيما مني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل 13 انتصارا وثمانية تعادلات.