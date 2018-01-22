سانشيز ينتقل لمانشستر يونايتد ومخيتاريان لأرسنال

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "الاثنين" تعاقده رسمياً مع المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز من صفوف ارسنال.

وتضمنت الصفقة انتقال لاعب الوسط الارميني هنريك مخيتريان من مانشستر إلى ارسنال.

ووقع سانشيز "29 عاما" عقداً يمتد لأربعة أعوام ونصف العام مع مانشستر يونايتد، بعد أن كان قريبا جداً من الانتقال لمانشستر سيتي الصيف الماضي.

وأكد سيتي في وقت سابق هذا الشهر أنه لن يواصل محاولاته لضم سانشيز، حيث أن جعله اللاعب الأعلى راتبا في الفريق قد يؤثر بالسلب على باقي لاعبي الفريق.

وانتقل مخيتريان إلى ارسنال بعد أن سجل 13 هدفا في 63 مباراة مع مانشستر.

وانضم مخيتريان إلى اولد ترافورد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2016 مقابل 26 مليون جنيه استرليني.

وشارك مخيتريان في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث خرج من حسابات المدرب البرتغالي لمانشستر جوزيه مورينيو.