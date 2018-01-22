بايرن يواصل تحليقه في قمة البوندسليغا

واصل فريق بايرن ميونخ تحليقه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد أن تغلب على ضيفه فيردر بريمن 4 - 2، خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري. وتقدم فيردر بريمن بهدف سجله جيرم جوندروف في الدقيقة 25، وتعادل توماس مولر لبايرن في الدقيقة 41.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 63، ثم تعادل بريمن في الدقيقة 74 عن طريق نيكلاس شول، لاعب بايرن ، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 75 ثم اختتم مولر مهرجان أهداف بايرن بتسجيل هدفه الثاني والرابع للفريق في الدقيقة 84. ورفع بايرن رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 16 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع. يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لبايرن ، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبريمن.

إقالة

من ناحية أخرى أعلن نادي هامبورغ أمس، عن إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس جيسدول. وجاء المسمار الأخير في نعش جيسدول من خلال الهزيمة التي مني بها هامبورغ على يد ضيفه كولون 0 - 2 أول من أمس. وتولى جيسدول تدريب هامبورغ منذ سبتمبر 2016 وساهم في تفادي الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. ولكن استمرت معاناة هامبورغ في الموسم الحالي أيضا وأصبح مهددا بالهبوط من البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه. وحقق هامبورغ انتصارين فقط في آخر 17 مباراة .