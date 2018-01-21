الريال سيقدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع محمد صلاح

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، أن ريال مدريد الإسباني مهتم جدا بضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أبوريدة، أن العملاق المدريدي سيقدم عرضاً ضخماً لفريق "الريدز" نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على خدمات "الفرعون الصغير"

وأشار رئيس اتحاد كرة القدم إلى أن رغبة اللاعب ستكون لها الكلمة في حسم انتقاله إلى الفريق الملكي، وفقا لما ذكرة موقع "كووورة".

ويقدم صلاح مستوى مميزا مع ليفربول منذ انتقاله الصيف الماضي، حيث أحرز 18 هدفا في الدوري الإنجليزي، احتل بها وصافة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بضم صلاح بنهاية الموسم الجاري، للرد على صفقة انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الغريم برشلونة.

ويعاني ريال مدريد في الناحية الهجومية هذا الموسم، في ظل سوء توفيق الثنائي كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، والإصابات التي يتعرض لها غاريث بيل.