يونايتد يتخطى بيرنلي بصعوبة

تخطى مانشستر يونايتد، مضيفه بيرنلي بصعوبة، وتغلب عليه 1- 0، وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال (ق 54)، هدف المباراة، رافعاً رصيد فريقه إلى 53 نقطة، وعاد تشلسي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات، بفوز كاسح على مضيفه برايتون بأربعة أهداف نظيفة أمس، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجل الرباعية البلجيكي ادين هازارد هدفين في الدقيقتين 3 و77، والبرازيلي وليان (ق 6)، والنيجيري فيكتور موزيس الرابع (ق 89).

وفي المباريات الأخرى، اكتسح أرسنال ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز ستوك على ضيفه هادرسفيلد بهدفين نظيفين، وليستر على ضيفه واتفورد بالنتيجة نفسها، وتعادل إيفرتون مع ضيفه ألبيون، ووستهام مع ضيفه بورنموث بنتيجة 1 - 1.