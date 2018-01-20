مانشستر يقتنص فوزا ثمينا وانتصارين كاسحين لتشيلسي وآرسنال

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ملعب مضيفه بيرنلي 1 /صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتسح تشيلسي مضيفه برايتون 4 / صفر كما سحق ارسنال ضيفه كريستال بالاس 4 /1 وابتعد ستوك سيتي خطوة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه هيديرسفيلد 2 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز ليستر سيتي على ضيفه واتفورد 2 /صفر وتعادل إيفرتون مع ضيفه وست بروميتش البيون 1 /1 وبنفس النتيجة تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه بورنموث.

وعلى ملعب تيرف مور يدين مانشستر يونايتد في فوزه على بيرنلي، لجناحه الفرنسي انطونيو مارسيال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع نيوكاسل.

وتوقف رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز الثامن.

وعاد فريق تشيلسي لطريق الانتصارات بتغلبه على برايتون 4 / صفر.

وسجل أهداف تشيلسي إيدين هازارد (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و77 وويليان خوسيه دا سيلفا في الدقيقة السادسة وفيكتور موسيس في الدقيقة 89.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان تشيلسي قد تعادل في آخر مباراتين له بالدوري قبل أن يحقق هذا الفوز الذي يعتبر الفوز الخامس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في خمس.

فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة لبرايتون هذا الموسم مقابل الفوز خمس مباريات والتعادل في ثماني

وانهى تشيلسي مسيرة التعادلات الخمسة المتتالية التي سجلها على مستوى جميع المسابقات منذ بداية العام الجديد، كما مدد الفريق مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز للمباراة الثامنة على التوالي.

وعلى استاد الإمارات لم يجد ارسنال أي صعوبة في دك شباك كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحسم ارسنال الفوز منذ الدقائق الأولى للمباراة حيث افتتح ناتشو مونريال التسجيل في الدقيقة السادسة ثم أضاف أليكس إيوبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة وتبعه لوران كوتشيلني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 13 قبل أن يختتم الكسندر لاكازيتي التسجيل في الدقيقة 22.

وتكفل لوكا ميليفوجيفيتش بتسجيل الهدف الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 78.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وابتعد ستوك سيتي عن مراكز الهبوط وتقدم للمركز السابع عشر بعدما تغلب على ضيفه هيديرسفيلد بهدفين نظيفين في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد بول لامبرت.

وتقدم جو الين بهدف لستوك في الدقيقة 53 ثم أضاف مامي بيرام ضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 63.

الفوز رفع رصيد ستوك إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة خلف هيديرسفيلد صاحب المركز الرابع عشر.