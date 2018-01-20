برشلونة يوضح موقفه من ضم غريزمان

نفى برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم تقارير صحافية تحدثت عن توصله الى اتفاق مع الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد للانتقال الى صفوفه الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الصادرة في برشلونة، السبت، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع غريزمان بتأكيدها أن "مهاجم اتلتيكو مدريد توصل الى اتفاق مع البلاوغرانا وسيكون في فريق المدرب ارنستو فالفيردي في الموسم المقبل"، وخصصت صفحتها الاولى لهذا "الاتفاق السري".

وبحسب الصحيفة، فانه يتعين على برشلونة الاختيار بين مفاوضة اتلتيكو حول صفقة الانتقال، او دفع البند الجزائي في عقد اللاعب وقدره حاليا 200 مليون يورو، لكنه سيصبح 100 مليون يورو في الأول من يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن الصفقة ستنجز بعد كأس العالم في روسيا (14 يونيو حتى 15 يوليو) حيث سيكون غريزمان (26 عاما) احد نجوم منتخب فرنسا فيها.

من جهتها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لم يسند بعد إلى أي لاعب من صفوفه الرقم 7 الذي يرتديه غريزمان حاليا مع اتلتيكو بانتظار انضمامه في الصيف المقبل.

ولكن برشلونة نفى هذه المعلومات واكد في بيان له "ان نادي برشلونة ينفي بشدة هذه المعلومات التي ظهرت في الساعات الاخيرة في وسائل اعلام مختلفة بشأن لاعب اتلتيكو مدريد انطوان غريزمان وارتباط مفترض بنادينا".

وتابع "ان نادي برشلونة يعرب عن عدم ارتياحه لهذه الاخبار ويؤكد احترامه الكامل لاتلتيكو مدريد".

وكان أتلتيكو مدريد تقدم في ديسمبر بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق برشلونة، على خلفية تواصله غير القانوني مع غريزمان.

وكان غريزمان يعتزم الرحيل عن نادي العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن العقوبة المفروضة على ناديه بعدم السماح له بإجراء تعاقدات إضافية حتى مطلع العام الحالي جعلته يبقى في صفوفه.

كما قام المهاجم الدولي في يونيو بتجديد عقده حتى 2022.

واعتبر أتلتيكو أن تواصل برشلونة مع اللاعب من دون اتباع المسار القانوني - أي التواصل مع ناديه بالدرجة الأولى - مخالف وقد يضر بمصداقية الدوري الاسباني في نظر الاتحاد الدولي.