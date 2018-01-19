أسطورة كرة القدم يرقد في المستشفى

أفادت تقارير صحفية إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تم احتجازه في أحد المستشفيات بسبب وعكة صحية ألمت به أمس الخميس.

وذكرت رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا اليوم الجمعة إن بيليه 77 عاما :"أصيب بضعف شديد وتم نقله إلى مستشفى بالبرازيل حيث خضع لسلسلة من الاختبارات والتي يبدو انها تشير إلى انه يعاني من إرهاق شديد. وسيظل بيليه يحصل على السوائل بينما يراقب الأطباء تعافيه".

وكان بيليه، الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي في 1958 و19628 و1970 ، بصدد السفر إلى لندن لحضور حفل التكريم التي أعدته رابطة نقاد كرة القدم في انجلترا لتكريمه يوم الأحد المقبل ولكنه لن يقوم بهذه الرحلة.

وذكرت الرابطة أنه يعاني من الإرهاق فقط ولا يوجد أي شكوك حول أي خطورة عن حالته الصحية.

ولكن، ذكر موقع "جلوبو سبورتي" على الانترنت أن بيليه ببساطة ألغى الرحلة لتفادي الإرهاق.

وعانى بيليه في السنوات الأخيرة من مشاكل في الكبد والبروستاتا وقضى عدة أيام في العناية المركزة في ديسمبر 2014.