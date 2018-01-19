ريال مدريد يضع قدماً في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

وضع ريال مدريد قدما في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه ليجانيس في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

اتسمت المباراة بالملل الشديد، حيث خلت من اللمحات الفنية الجميلة، خاصة بعدما قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال عدم الدفاع بنجوم الفريق الملكي في مقدمتهم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو.

حاول ليجانيس استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، والغيابات العديدة التي عانى منها ريال مدريد، لكن محاولاته الهجومية باءت بالفشل، لتحسم خبرة لاعبي الريال الموقف لصالح الفريق الملكي في النهاية.

وتقمص ماركو أسينسيو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الريال الوحيد في الدقيقة 89.

هذا وأصبح يكفي الريال التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي ستقام في معقله (سانتياجو برنابيو) الأسبوع المقبل، من أجل العبور نحو المربع الذهبي للبطولة، فيما أصبحت مهمة ليجانيس شبه مستحيلة، حيث ينبغي عليه الفوز بهدفين نظيفين، لاستمرار مغامرته في المسابقة.