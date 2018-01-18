برشلونة يجدد تعاقده مع بيكيه حتى 2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، انه توصل لاتفاق مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق لتجديد تعاقده حتى 2022.

وذكر النادي في بيان: "توصل فريق برشلونة وجيرارد بيكيه لاتفاق بتجديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2022، وتم وضع شرط جزائي قدره 500 مليون يورو (610 مليون دولار)".

وفاز بيكيه بـ 25 لقب مع برشلونة، من بينها ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وست ألقاب للدوري الأسباني، ولعب 421 مباراة سجل خلالها 37 هدفاً.

وانضم بيكيه لبرشلونة وهو يبلغ عشرة أعوام في 1997، ورحل إلى مانشستر يونايتد في 2004 قبل أن يعيده جوارديولا إلى برشلونة في 2008.

ويبلغ سن بيكيه 30 عاماً لكن رغم ذلك اختار برشلونة وضع بند جزائي كبير بعقده وهو دليل على سعي الإدارة لتحسين سياستها بالعقود بعد رحيل نيمار عن النادي الصيف الماضي.