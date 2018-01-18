طعن مشجع لأتليتيكو قبل الخسارة من اشبيلية في كأس الملك

تعرض مشجع لأتلتيكو للطعن خلال مباراة فريقه أمام اشبيلية قرب استاد واندا متروبوليتانو معقل أتليتيكو مدريد قبل مباراة خسرها 2-1 أمام اشبيلية في ذهاب دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن المشجع كان يرتدي قميصا يحمل عبارة تشير إلى رابطة مشجعي أتليتيكو (الأولتراس) وتعرض للطعن خلال مشاجرة بالقرب من محطة مترو لاس موساس.

وأوضحت خدمات طوارئ مدريد عبر حسابها في تويتر أن المشجع "أصيب بثلاث طعنات في الفخذ والذراع والظهر".

وفرط اتليتيكو في تقدمه بهدف دييجو كوستا في الدقيقة 73 ليستقبل هدفين متتاليين حيث تعادل ميغيل أنخيل مويا بالخطأ في مرماه ثم انتزع خواكين كوريا الفوز قبل النهاية بدقيقتين.