خسارة أتلتيكو وفوز فالنسيا في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا

وضع اشبيلية قدماً في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على مضيفه أتلتيكو مدريد "الأربعاء" في ذهاب دور الثمانية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها.

في العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم أتلتيكو بهدف حمل توقيع نجمه المخضرم دييجو كوستا في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل اشبيلية بهدف جاء عبر النيران الصديقة، مستغلا خطأ من ميجيل انخيل مويا حارس مرمى أتلتيكو، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79.

واستغل اشبيلية حالة الارتباك التي طغت على أداء أتلتيكو بعد هدف التعادل، الذي جاء خلافا لمجريات المباراة تماما، ليضيف خواكين كوريا الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، بات الطريق مفروشا بالورود أمام اشبيلية للصعود إلى المربع الذهبي للبطولة، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام بملعبه الأسبوع المقبل لحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

في المقابل، أصبح يتعين على أتلتيكو الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدفين من أجل استمرار مسيرته في المسابقة.

