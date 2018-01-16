ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل رونالدو

كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، فتح الباب أمام رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن بيريز أعطى الضوء الأخضر لتلقي عروض والتفاوض بشأن رحيل "الدون" عن "الملكي".

وطلب رئيس الريال من وكيل أعمال كريستيانو، خورخي مينديز، بتقديم العروض المتوفرة لديه من أندية أخرى بشأن ضم "صاروخ ماديرا" والتفاوض حول رحيله.

ويأتي التقرير بعد أن كشفت أمس صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو يريد الرحيل، لأنه يشعر بالتعرض للخداع من جانب بيريز لعدم الوفاء بتعهداته له بتحسين عقده.

وبحسب تقارير صحافية، فإن "الدون" يعتبر ملعب أولد ترافورد المكان المناسب لمواصلة مسيرته الكروية، حيث سبق واحترف في صفوف، مانشستر يونايتد، لـ6 مواسم قبل الانتقال لريال مدريد صيف 2009 مقابل 96 مليون يورو.

وأثارت هذه الرغبة الحماسة في إنجلترا، لكن كما ذكرت "آس" اليوم، فإن النادي الإنجليزي يرى أن ضم رونالدو عملية معقدة بالنظر إلى أنه سيأتي وعمره 33 عاماً، وسيطالب بأجر صافٍ بقيمة 50 مليون يورو، كما أن الريال لن يتخلى عنه بأقل من 100 مليون يورو.

ورغم أن "الدون" فاز 5 مرات بالكرة الذهبية، وهو نفس عدد الجوائز التي حصل عليها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لكنه بعيد عن قائمة اللاعبين الـ3 الأعلى دخلاً في العالم، وهو ما جعله يطالب بتحسين عقده.

ويحتل المهاجم الدولي الذي يقترب من عامه الـ33 المركز الخامس بقائمة اللاعبين الـ5 الأعلى دخلاً، بإجمالي صافي يبلغ 21 مليون يورو في الموسم.

ويحصل ميسي على صافي 50 مليون يورو بعد تجديد عقده مع برشلونة، بينما يبلغ دخل البرازيلي النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان 36 مليون يورو في العام.