أرسنال يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي

ابتعد أرسنال بشكل أكبر عن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فرط في تقدمه بهدف وخسر 2-1 أمام بورنموث صاحب الأرض اليوم الأحد.

وبعدما سدد هيكتور بليرين في مرمى أسمير بيجوفيتش ليفتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 52 هز كالوم ويلسون وجوردان إيب الشباك في غضون خمس دقائق ليتفوق أصحاب الأرض.

وحول ويلسون تمريرة رايان فريزر العرضية إلى داخل المرمى ليدرك التعادل في الدقيقة 70 قبل أن يضيف إيب الهدف الثاني بعدما هيأ له ويلسون الكرة.

وخرج أليكسيس سانشيز، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن استاد الإمارات خلال فترة الانتقالات الشتوية، من تشكيلة أرسنال وقال مدربه أرسين فينجر قبل المباراة إن حسم مستقبله "بات قريبا جدا".

وبعد فوزه مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري بقي أرسنال في المركز السادس برصيد 39 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بينما قفز بورنموث إلى المركز 13 لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.