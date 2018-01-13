فياريال يعمق جراح ريال مدريد في الليغا

اقتنص فياريال فوزا قاتلا من ملعب مضيفه ريال مدريد 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف بابلو فورنالس هدف الفوز القاتل لفياريال قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الريال عند 32 نقطة في المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد غدا الأحد.

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي فبعد هزيمته أمام برشلونة 0/3 وتعادل الفريق في المباراة الماضية مع سيلتا فيغو 2 /2.