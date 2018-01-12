مباراة ديربي لكل من برشلونة وريال مدريد في كأس ملك اسبانيا

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة، عن مباراة ديربي لكل من قطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد.

وسيتنافس برشلونة، حامل اللقب، على بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع جاره إسبانيول الذي سبق واصطدم به في دور الستة عشر للبطولة في موسم 2015 / 2016 ، بينما يلتقي ريال مدريد فريق ليجانيس.

وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة أشبيلية ، فيما تعتبر أصعب مواجهات دور الثمانية ، بينما سيلتقي بلنسية فريق ألافيس وصيف بطل النسخة الماضية.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 16 و17 و18 يناير بينما تقام مباريات الإياب في 23 و24 و25 من الشهر نفسه.