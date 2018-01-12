برشلونة يتعاقد مع الكولومبي مينا

أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق لضم قلب الدفاع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي مقابل 11,8 مليون يورو، وارتبط عقد اللاعب الممتد حتى عام 2023 ببند جزائي مقداره 100 مليون يورو، حسب ما ذكر النادي الكاتالوني.

ويتمتع مينا (22 عاماً) الذي بدأ مسيرته في مركز خط الوسط، ببنية جسدية ضخمة (1,95 م)، ودافع عن ألوان بالميراس منذ مايو 2016 بعد قدومه من سانتافي. وذكر برشلونة أن مينا «خاض 49 مباراة مع فريقه البرازيلي مسجلاً 9 أهداف، كما سجل 3 أهداف مع المنتخب الكولومبي في 9 مباريات منذ يونيو 2016».