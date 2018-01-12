زيدان مع «الملكي» حتى 2020

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مساء أول من أمس أنه مدد عقده مع النادي «الملكي» حتى 2020، وقال بعد تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي مسابقة كأس أسبانيا لكرة القدم، «تم التوقيع» في إشارة إلى العقد الجديد، مؤكداً ما كشفته وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة بأن العقد الجديد يمتد لعام 2020.

وبعد بداية رائعة كمدرب للنادي الملكي وفوزه بثمانية القاب من أصل عشرة ممكنة، بينها اثنان على التوالي في دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري المحلي الذي توج به ريال الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012، يمر زيدان وفريقه بفترة صعبة هذا الموسم إذ فقد الأخير الأمل منطقياً في الدوري المحلي كونه يتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة.

وعانى ريال في الآونة الأخيرة بخسارته على أرضه أمام برشلونة 0- 3 في المرحلة الأخيرة لعام 2017، ثم تعادل في المرحلة الأولى من العام الجديد أمام سلتا فيغو 2- 2، وحتى أن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة الكأس لم يمر بسلاسة.