حكم يعترف بإرتكابه خطأ لصالح سويسرا في ملحق المونديال

اعترف الحكم الروماني اوفيديو هاتيغان بارتكابه "خطأ" في نوفمبر في ذهاب الملحق الاوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بين ايرلندا الشمالية وضيفتها سويسرا، عندما احتسب ركلة جزاء "غير مستحقة" لصالح الضيوف، مكنتهم من الفوز بالمباراة.

وقال الحكم في تصريح للتلفزيون الروماني "كانت لحظة حزينة ومؤلمة حقا بالنسبة إلي. حزينة لأنني ارتكبت هذا الخطأ، ومؤلمة لأنني الى جانب فريقي (التحكيمي) قدمنا أداء جيدا".

واحتسب هاتيغان الذي اختير أفضل حكم في رومانيا في عام 2017 من قبل الاتحاد المحلي، ركلة جزاء في الدقيقة 57 بسبب لمسة يد غير صحيحة للاعب الوسط كوري ايفانز داخل المنطقة. وانبرى ريكاردو رودريغيز لركلة الجزاء بنجاح مسجلا هدف الفوز في مباراة الذهاب في بلفاست. وتأهلت سويسرا الى المونديال الروسي بعد فوزها في الذهاب وتعادل المنتخبين سلبا في الاياب على أرضها في بال.

ولم يخف مدرب ايرلندا الشمالية مايكل اونيل استياءه عقب المباراة، سائلا ""كيف تجرأ الحكم على احتساب ركلة الجزاء هذه؟" كوري التف والكرة ضربت ظهره. الجميع اعتقد ان الحكم اطلق صافرته لاحتساب تسلل ولم يكن يتوقع انه سيحتسب ركلة جزاء".

وبسبب هذا الخطأ، لم يتم اختيار هاتيغان للادوار النهائية لكأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، علما بأنه كان مرشحا في البداية للتواجد بها.