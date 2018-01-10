بيليه: انتقال كوتينيو إلى البارسا يخدم «السامبا»

هنّأ أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مواطنه فيليبي كوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة الإسباني، معرباً عن أمله في أن يساهم انضمامه إلى النادي الكتالوني في إثراء مسيرته في إطار استعدادات نجم وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أتمنى أن يكون هذا الانتقال مفيداً بالنسبة لك يا فليبي، البرازيل تحتاجك في كأس العالم».

وقدم برشلونة أول من أمس كوتينيو لوسائل الإعلام باعتباره صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي وثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا سيلفا الذي انتقل العام الماضي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وكان رحيل نيمار عن برشلونة إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، السبب الرئيسي وراء تعاقد النادي الكتالوني مع كوتينيو.

تنازل

وقال جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة إن النادي تعاقد مع كوتينيو بسعر معقول مقارنة بالمبلغ الذي حدده ليفربول للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات السابقة. وأصبح كوتينيو ضمن أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم بعد توقيعه على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام، بعد الاتفاق على مقابل مالي قيمته 160 مليون يورو (192 مليون دولار).

وقال البرت سولير مدير برشلونة في سبتمبر الماضي إن ناديه تخلى عن التعاقد مع صانع اللعب البرازيلي العام الماضي لأن ليفربول طلب 200 مليون يورو. وذكر ميستري للصحافيين خلال تقديم كوتينيو رسمياً «لطالما اهتم النادي بالتعاقد مع كوتينيو لكن الاختلاف مقارنة بالصيف الماضي هو أن سعره انخفض بنسبة معقولة».