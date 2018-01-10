الكولومبي رويدا مديراً فنياً لمنتخب تشيلي

أعلن اتحاد تشيلي تعيين المدرب الكولومبي رينالدو رويدا مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للكرة. وقال اندريس فازيو، نائب رئيس اتحاد تشيلي لكرة القدم أول من أمس: «لقد وصلنا إلى اتفاق كامل مع رينالدو رويدا، الذي سيتولى المسؤولية الفنية لمنتخب تشيلي».

وأضاف فازيو أمس: «توصلنا لاتفاق مرض، رويدا كان لديه العديد من العروض من أجل تدريب فرق أخرى ولكنه فضل العرض الخاص بنا». وقبل الإعلان الصادر من الاتحاد التشيلي، كان نادي فلامنجو البرازيلي، الذي يعمل معه رويدا بعقد لا يزال سارياً، قد أعلن عن رحيل المدرب الكولومبي. وتولى المدرب الكولومبي في وقت سابق الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى منتخبي هندوراس والإكوادور، اللذين خاض معهما مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل على الترتيب.