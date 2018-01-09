كوتينيو يغيب 20 يوماً عن برشلونة

وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو، أمس، رسمياً عقده مع ناديه الجديد برشلونة، بعد تحقيقه «حلم» الانضمام لصفوفه قادماً من ليفربول الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو، إلا أن مشاركته الأولى معه لن تكون قبل أواخر الشهر الحالي بسبب الإصابة، وخضع كوتينيو، أمس، للفحوص الطبية التقليدية قبل توقيع العقد، والتي أعلن على إثرها برشلونة أنه سيغيب نحو 20 يوماً بسبب إصابة في الفخذ اليمنى، كانت قد حالت دون المشاركة مع ناديه السابق في مباراتين خاضهما منذ مطلع سنة 2018. وأعلن برشلونة أن كوتينيو يعاني من تمزق في العضلة الداخلية اليمنى للفخذ الأيمن، ومدة غيابه تقدر بنحو 20 يوماً.