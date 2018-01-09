عيون الصين على أوباميانغ

يبدي ناديان صينيان على الأقل اهتمامهما بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب الغابون، بيير ايميريك أوباميانغ، وذلك بحسب ما كشفت وسائل إعلام صينية أمس. ويثير اوباميانغ (28 عاما) اهتمام العديد من الأندية الأوروبية العريقة، إلا أن وكالة شنيخوا الصينية نقلت عن مصدر من نادي بكين غوان فضل عدم كشف اسمه، أن النادي كان «قاب قوسين أو أدنى» من التوقيع مع الغابوني بعد مفاوضات دامت أكثر من شهرين.

إلا أن النادي الصيني اصطدم بطموح مواطنه غوانغغو ايفرغراند الذي دخل على الخط في اللحظات الأخيرة وتقدم قيمته 70 مليون يورو، بحسب الصحف الصينية التي كشفت أن بطل الدوري المحلي في المواسم السبعة الأخيرة مستعد لمنح اوباميانغ راتبا سنويا قدره 18 مليون يورو، أي أنه سيتقاضى 345 ألف يورو أسبوعيا.

ونقلت التقارير ان غوانغغو ايفرغراند ودورتموند وأوباميانغ قد يكونوا قد توصلوا إلى اتفاق لانتقاله إلى الدوري الصيني الصيف المقبل. ورفض غوانغغو ايفرغراند ، التعليق على الموضوع .

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ويأتي الحديث عن انتقال أوباميانغ على رغم اتفاقه في ديسمبر مع دورتموند لتمديد عقده حتى يونيو 2021. ويحتل اوباميانغ المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد 17 مرحلة من بطولة ألمانيا برصيد 13 هدفاً، بفارق هدفين عن المتصدر مهاجم بايرن ميونيخ البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن . وكان الغابوني توج هدافاً للموسم الماضي بـ31 هدفاً.