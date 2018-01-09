بدأ باريس سان جيرمان عام 2018 بحملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس فرنسا التي أحرزها في المواسم الثلاثة الأخيرة، بقوة من خلال فوزه الساحق على مضيفه رين 6-1، فيما احتاج مرسيليا إلى التمديد للحصول على بطاقة دور الـ 16، بينما ودع بوردو أمام فريق من الدرجة الرابعة. وعلى «ستاد فيلودروم»، عانى مرسيليا لتخطي ضيفه فالنسيين من الدرجة الثانية.

إذ احتاج إلى التمديد لكي يخرج فائزاً 1-0، وإذا كان مرسيليا عانى الأمرين للخروج فائزاً من مباراته الأولى لعام 2018، فإن مصير بوردو كان أسوأ، إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه المتواضع غرانفيل من الدرجة الرابعة 1-2 بعد التمديد في مباراة أكملها فريق الدرجة الأولى الذي لم يحقق أي فوز منذ أواخر نوفمبر، بثمانية لاعبين.