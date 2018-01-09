صفقة كوتينيو والبارسا تشعل ميركاتو الشتاء

تبدو سوق الانتقالات الشتوية في كرة القدم، والتي تمتد حتى نهاية يناير الجاري، مفتوحة على احتمال دخول الأندية في حمى الإنفاق خلال ميركاتو الشتاء، بعد الانتقال الضخم للبرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

وأعلن الناديان الإسباني والانجليزي السبت الماضي، الاتفاق على انتقال كوتينيو في صفقة يقدر بأن تصل قيمتها إلى 160 مليون يورو (192 مليون دولار أميركي)، ما يجعل منه ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. والمفارقة، أن أكبر ثلاث صفقات، أي انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وانتقال كيليان مبابي من موناكو الفرنسي إلى سان جيرمان في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 180 مليونا، حصلت كلها في فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وتتجه الأنظار في فترة الانتقالات الحالية بالدرجة الأولى إلى ليفربول، الذي يتوقع أن يسعى إلى تعويض انتقال كوتينيو. وكان النادي الأحمر قد أبرم في نهاية ديسمبر، قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية رسميا، اتفاق ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني ، وهو مبلغ قياسي لمدافع.

وعلى صعيد تعويض كوتينيو، تفيد التقارير الصحافية الانجليزية والفرنسية إلى أن ليفربول يحاول ضم الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الإنجليزي، أو توما ليمار من موناكو الفرنسي.

وفي حال رحيل محرز، يتوقع أن يسعى المدرب الفرنسي لليستر كلود بويل إلى ضم مواطنه حاتم بن عرفة الذي لم يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان، علما أنه سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد، وعمل مع بويل في نادي نيس موسم 2015-2016.

دور محوري

ويرجح أن يسعى ليستر إلى الاحتفاظ بمحرز قدر الإمكان. فاللاعب الجزائري أدى دورا محوريا في تتويج النادي بلقبه الأول في الدوري الانجليزي في عام 2016، إلا أن التقارير الصحافية تشير إلى أن عقده يتضمن بندا يتيح له الرحيل في حال توافر عرض كبير لضمه.

وليس ليفربول الوحيد الراغب بضم لاعب الفرنسي توما ليمار البالغ من العمر 22 عاما. فناد انجليزي آخر هو أرسنال، تقدم في فترة الانتقالات الصيفية بعرض قيمته 92 مليون جنيه استرليني (125 مليون دولار) لضم ليمار، رفضه موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي.

إلا أن التقارير تشير إلى رغبة اللاعب في العمل تحت إشراف المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب. إلا أن مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي تخلى في الصيف عن عدد من النجوم الشبان الذين حققوا لقب الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى منذ العام 2000، يبدو مترددا في الاستغناء عن اسم جديد من تشكيلته التي أقصيت هذا الموسم من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، بعدما تمكنت في الموسم الماضي من بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال جارديم الأسبوع الماضي إن «موناكو لا يقوم عادة بصفقات بيع كبيرة في الشتاء».

عائدات

تبدو شهية الأندية الانجليزية على الإنفاق متصاعدة مع الزيادة الكبيرة التي تحظى بها من عائدات النقل التلفزيوني، والتي تفيد حتى الأندية التي لا تتمتع بالقدرة المالية. وقام نادي إيفرتون بالتعاقد مع التركي جنك توسون من نادي بشيكتاش، في صفقة قدرت قيمتها بـ 27 مليون جنيه.