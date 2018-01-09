نجوم البوندسليغا يعارضون «الفيديو»

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس أن نحو نصف لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يعارضون نظام حكم الفيديو المساعد.

وكشف استطلاع رأي أجرته مجلة كيكر، أن 47 بالمئة من اللاعبين يعارضون النظام بينما يؤيده 42 بالمئة، ولم يبد 11 بالمئة اعتراضاً أو تأييداً له. وشارك إجمالي 219 لاعباً في استطلاع الرأي نصف السنوي، وقد صوتوا لروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، كأفضل لاعب في البوندسليغا.

أفضليةوحصل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي على 26.5 بالمئة من الأصوات. واختير رالف فايرمان (شالكه) كأفضل حارس بنسبة تصويت 15.5 بالمئة، بينما اختير ليون بيلي لاعب ليفركوزن كأفضل لاعب من الجدد بنسبة أصوات بلغت 19.2 بالمئة.

اكتساح

واختير المدرب دومينيكو تيديسكو، الذي يقضي أول موسم له مع شالكه، كأفضل مدرب بنسبة تصويت هائلة بلغت 48.9 بالمئة، بينما اختير غوارديولا مدرب سيتي كأفضل مدرب في العالم (55.4 بالمئة).

وأبدى أغلب اللاعبين تأييداً لإقامة المباريات بعد ظهيرة يوم السبت، في الساعة الثالثة والنصف مساء ،الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، وجاء مساء الجمعة كثاني موعد مفضل للمباريات.