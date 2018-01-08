ليفربول يحلق بأجنحة عربية

يبدو أن ليفربول الإنجليزي سيحلق بأجنحة عربية بشكل كامل بعد أن بدأ النادي سريعاً جداً في إنفاق الأموال التي تحصل عليها من برشلونة نظير انتقال البرازيلي فليبي كوتينو إلى النادي الكاتالوني، حيث ذكرت مصادر مقربة من النادي اللندني العريق أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً.

ويمكن أن تنتهي إلى اتفاق في أية لحظة بين إدارة «الحمر» وإدارة ليستر سيتي البطل الأسبق للدوري الإنجليزي، وتحديداً بشأن انتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى ليفربول لتعويض رحيل كوتينيو، لينضم على القوة الهجومية «للحمر» داعماً للمصري محمد صلاح، ليصبح جناحا النادي الإنجليزي العريق من العرب، بعد أن يضم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي قبل موسمين إلى جوار أفضل لاعب متوقع عن الموسم الحالي.

وكشفت مصادر مقربة من ليفربول أن النادي بات على وشك الإعلان عن صفقة انتقال رياض محرز من ليستر سيتي والتي يتوقع أن تكلف ليفربول قرابة 54 مليون يورو، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، من أجل الحصول على اللاعب الذي ساهم بفعالية في نجاح ليستر سيتي في خطف لقبه الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي.

بحث

وكشفت مصادر مقربة من النادي الإنجليزي أن يورغن كلوب مدرب «الحمر» يعتبر التعاقد مع محرز أول خطوة للتعافي من فقدان كوتينيو الذي حاول المدرب الألماني كثيراً الإبقاء عليه بين صفوف ليفربول ولكنه خضع في النهاية إلى الأمر الواقع وقبل برحيل لاعب الوسط البرازيلي، صاحب المهام المتعددة، ويبدو رياض محرز هو الأقرب إلى القدوم مكانه.

حيث يمتاز الجزائري بالقدرة على اللعب في العمق والأطراف، وهي الطريقة التي يفضلها كلوب في لاعبي الوسط، ليعتمد في الأجنحة على صلاح ومحرز، ويبدأ في إعادة تشكيل المنطقة الهجومية لليفربول التي سيغلب عليها الطابع العربي، بل وباتت شبه أفريقية بالكامل بوجود السنغالي ماني، بينما يبقى البرازيلي فيرمنيو المهاجم الوحيد من خارج القارة السمراء في صفوف ليفربول.

قناعة

وكشف استطلاع للرأي بين جمهور ليفربول عن قناعة 87 في المئة، بقدرات محرز الهجومية، بينما قال 73 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن التعاقد مع الجزائري هي الخطوة الأمثل لليفربول الآن، ولكن الرقم الأهم كان اعتقاد 91 في المئة بقدرة محرز على النجاح في ليفربول إذا تمكن النادي من إكمال الصفقة.

معتبرين أن النجاح الذي حققه محمد صلاح أفضل مثال على قدرة محرز على النجاح، حيث كان هناك تخوف من عدم قدرة صلاح على النجاح مع ليفربول، بل ومضت بعض الدوائر الإعلامية المقربة من ليفربول في الصيف الماضي إلى التأكيد على أن صلاح سيكرر الفشل الذي لاحقه في تشيلسي خلال تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي.

وأن ما حدث في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما لن يتكرر في ليفربول ولكن الجناح المصري تمكن من أن يصبح أفضل لاعب في الليفر هذا الموسم حتى الآن متصدراً ترتيب هدافي الفريق بـ 23 هدفاً في جميع المسابقات، وأن محرز بإمكانه أن يكون إضافة حقيقية لليفر خاصة مع تجربته المميزة خلال ثلاثة مواسم في «البريمرليغ».