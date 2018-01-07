نجم ألمانيا يفتتح محل كباب وشاورما بعد تجربته في تركيا

وقف المئات من المشجعين في قائمة الانتظار لتذوق الكباب في المطعم الجديد لنجم كرة القدم الألماني لوكاس بودولسكي بعدما افتتح فرعه الجديد لمطعم "مانجال دونر" في مدينة كولونيا أمس السبت.

واحتشد حوالي ألف مشجع في المطعم الذي يقدم مأكولات تركية.

وقال سيباستيان لانج المتحدث باسم بودولسكي "الأجواء كانت رائعة، ولوكاس بودولسكي سعيد للغاية".

وبدأت الجماهير في الاحتشاد قبل نحو خمس ساعات من افتتاح المطعم.

وبدا بودولسكي / 32 عاما/ سعيدا للغاية أثناء التقاط صور له وهو واقف امام الحامل الضخم للحم الذي تصنع منه الوجبات في مطعمه، وقام بالتوقيع للجماهير المحتشدة أمام المطعم.

ويدير بودولسكي، الذي يلعب حاليا في نادي فيسيل كوبي الياباني، سلسلة مطاعمه رفقة شريكين له.

وابدى بودولسكي اعجابه بمذاق الطعم التركي خلال الفترة التي قضاها في تركيا مع نادي جالطة سراي.