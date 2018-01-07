موعد رحيل الفرعون المصري محمد صلاح إلى الريال

المصدر:
  • سبوتنيك
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يبدو أن الفريق الإسباني ريال مدريد قد حسم ضمه للاعب المصري محمد صلاح.

حيث يحاول ريال مدريد أن يحصل على توقيع مهاجم ليفربول الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي، حسب صحيفة "إكسبريس".

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول من نادي روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز صلاح مع فريقه ليفربول 23 هدفا، وساهم في صنع أهداف أخرى، "إكسبريس".

ولفت محمد صلاح أنظار ريال مدريد، حيث يريد الفريق الإسباني تعزيز هجومه.

وسيخوض ليفربول معركة كبيرة لمحاولة منع صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقد أكد مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر أن ريال مدريد مهتم بضم صلاح إلى صفوفه، حسب موقع "DIARIO MADRIDISTA" الإسباني.

وفاز المهاجم المصري بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا منذ أيام وكتب على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام أنه حقق واحدا من أحلامه، شاكرا الجميع.

كما ظهر ولأول مرة مؤخرا في المدرجات الإنجليزية بصحبة زوجته المصرية.

 

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