برشلونة يعلن تعاقده مع كوتينيو رسمياً

كشفت وسائل إعلام إسبانية السبت عن "اتفاق مبدئي" بين ناديي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني من أجل انتقال لاعب ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة ضمن موسم الانتقالات الشتوية الذي يستمر حتى نهاية يناير الحالي. ومن المرجح أن تصل قيمة الصفقة إلى 160 مليون يورو، مما سيجعل كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وأعلنت السبت وسائل إعلام إسبانية من ضمنها صحيفة "سبورت" الكاتالونية، عن توصل ناديي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لانتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو (25 عاما) من الأول إلى الثاني، في صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو مما سيجعله ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت.

وأوردت الصحيفة أن "فيليبي كوتينيو سيصبح لاعبا في صفوف برشلونة في الأيام الخمسة المقبلة، إلا في حال انهارت المفاوضات حول التفاصيل النهائية"، مضيفة أن برشلونة "حصل أمس (الجمعة) على اتفاق مبدئي من ليفربول بشأن القيمة النهائية للصفقة".

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن ليفربول يطلب مبلغا يناهز 160 مليون يورو، على أن يتوزع بين قيمة انتقال وحوافز ومكافآت "سهلة" التحقيق.

وقالت الصحيفة إن كوتينيو نفسه مستعد لدفع ما يصل إلى 15 مليون يورو لتسهيل الصفقة التي كان يرغب في إنجازها الصيف الماضي.

ويتردد اسم كوتينيو وهذه الصفقة منذ أشهر، واكتسبت مع انطلاق موسم الانتقالات الشتوية الذي يستمر حتى نهاية يناير الحالي، زخما مضاعفا.

وحاول برشلونة مرارا الصيف الماضي ضم كوتينيو، في محاولة لتعويض انتقال مواطنه نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

إلا أن ليفربول رفض أكثر من عرض للاعب الذي تقدم بنفسه بطلب للرحيل. وفي مراحل لاحقة، كشف مسؤولون في نادي برشلونة أن ليفربول كان يطلب الحصول على 200 مليون يورو للتخلي عنه.

وغاب كوتينيو عن أول مباراتين لليفربول في 2018، مع تأكيد مدربه الألماني يورغن كلوب أنه مصاب. إلا أن تقارير إعلامية إنجليزية وإسبانية، أشارت إلى أن اللاعب أبلغ ناديه أنه غير راغب في اللعب معه بعد الآن، ويسعى لإتمام صفقة برشلونة في أسرع وقت.